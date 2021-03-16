За його словами, придністровський конфлікт залишається викликом не лише для Молдови та України, а й «для всієї демократичної Європи, проти якої РФ також веде потужну інформаційну війну».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов обговорив з представниками ОБСЄ безпекову ситуацію у Придністров'ї та російський вплив на процеси у Білорусі.

Як повідомляє прес-служба РНБО, Данілов провів зустріч зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Майер-Хартінгом та головою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкірхом.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема в контексті Придністровського конфлікту та посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі.

Секретар РНБО України наголосив, що ситуація в регіоні вже понад 20 років «є вкрай складною, особливо з огляду на російський фактор».

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«Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням», - зазначив він, наголосивши на «прагненні РФ до постійної ескалації».

За словами Данілова, придністровський конфлікт залишається викликом не лише для Молдови та України, а й «для всієї демократичної Європи, проти якої РФ також веде потужну інформаційну війну».

Він також нагадав, що рішенням РНБО від 26 лютого, уведеним в дію указом президента, уряду доручено розробити законопроект, яким буде врегульовано питання подвійного громадянства.

Своєю чергою, Майер-Хартінг зазначив, що Україна зробила суттєвий внесок у процес розв’язання конфлікту в Придністров’ї мирним шляхом.

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Автор: Антоніна Доломанжи