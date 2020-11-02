В "Укравтодорі" розповіли про працевлаштування українців у дорожній сфері

З травня цього року в дорожній сфері працевлаштувалося понад 20 тисяч осіб.

У рамках проекту пошуку роботи "Дороги та робота" Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") 20 тисяч 168 осіб у травні-жовтні працевлаштувалися в дорожній галузі. Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги Про це передає прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Зазначається, що за останні два тижні жовтня було працевлаштовано 1041 особу, а відкритими залишаються ще 140 вакансій. Прес-служба підкреслила, що програма "Велике будівництво" триває в кожному регіоні країни. "На фінішній прямій 3700 кілометрів доріг", - сказано в повідомленні. Що цьому передувало З березня в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Державне агентство автомобільних доріг України планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Павло Степанець

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