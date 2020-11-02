У рамках проекту пошуку роботи "Дороги та робота" Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") 20 тисяч 168 осіб у травні-жовтні працевлаштувалися в дорожній галузі.
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Про це передає прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Зазначається, що за останні два тижні жовтня було працевлаштовано 1041 особу, а відкритими залишаються ще 140 вакансій.
Прес-служба підкреслила, що програма "Велике будівництво" триває в кожному регіоні країни.
"На фінішній прямій 3700 кілометрів доріг", - сказано в повідомленні.
Що цьому передувало
- З березня в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.
- Державне агентство автомобільних доріг України планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.
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