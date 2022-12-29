Через війну пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів доріг.

В Україні через війну пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів доріг і 340 штучних споруд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко під час брифінгу, зазначивши при цьому, що найбільше постраждали 15 областей, які знаходяться біля лінії бойових дій.

"Сьогодні ми можемо констатувати, що пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів доріг. Також 9 тисяч кілометрів доріг - це дороги державного значення. І зруйновано 340 штучних споруд, на дорогах державного значення знаходяться 150 з них", - сказав Івко.

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Дороги під час війни:

26 липня 2022 року Україна запропонувала інвесторам "Укравтодору " та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ним мінімум на 2 роки.

15 грудня 2022 року стало відомо про те, що Норвегія відправить в Україну десять мостів.

28 грудня 2022 року стало відомо, що Швеція передасть Україні шість тимчасових мостових конструкцій для відновлення руху транспорту на зруйнованих внаслідок російської військової агресії мостових переходах.

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