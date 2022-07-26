Наразі держава консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби.

Україна пропонує інвесторам у цінні папери "Укравтодору" та "Укренерго" відстрочити виплату боргів щодо них мінімум на 2 роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Також запропоновано власникам цінних паперів "Укренерго" на суму $825 млн відстрочити виплати на 2 роки", - написав прем'єр.

Він висловив сподівання на підтримку кредиторами звернення України, зазначивши, що в умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде належати до всіх її зобов'язань.

"У рамках узгодженої та скоординованої політики, яку впроваджує Міністерство фінансів, Україна відверто розмовляє з усіма своїми кредиторами щодо відстрочення виплат за боргами, зокрема щодо боргів державних компаній", – зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб: фінансування армії, підготовки до опалювального сезону, виплати пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, Україна тижнем раніше запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні минулого року.

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