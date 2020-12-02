Два тижні тому система автофіксації почала реєструвати порушення, скоєні в Україні власниками авто на іноземній реєстрації.

Майже 70 іноземців вже отримали від співробітників Державної прикордонної служби України копії постанов про накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Читайте такожБроньований Mercedes зі швидкістю 114 км/год: журналісти показали, як дружина Зеленського "ганяє" Києвом (фото, відео)Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Як повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Юрій Лисюк, близько 10 порушників цей штраф вже сплатили.

Найбільше осіб, яким наразі доведені постанови, – серед громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі. Загалом у базі даних ДПСУ наявна інформація про понад 400 таких порушників.

За словами начальника управління зв’язку та інформаційних систем Адміністрації ДПСУ Миколи Лущика, дана система побудована з використанням сучасних програмно-апаратних засобів.

«Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати порушників, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо на цій машині перевищать швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення правил дорожнього руху. Далі, після винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника під час перетину ним кордону», - розповів він.

Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, скоєні іноземними громадянами, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в’їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко