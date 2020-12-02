Майже 70 іноземців вже отримали від співробітників Державної прикордонної служби України копії постанов про накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Читайте такожБроньований Mercedes зі швидкістю 114 км/год: журналісти показали, як дружина Зеленського "ганяє" Києвом (фото, відео)Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
Як повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Юрій Лисюк, близько 10 порушників цей штраф вже сплатили.
Найбільше осіб, яким наразі доведені постанови, – серед громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі. Загалом у базі даних ДПСУ наявна інформація про понад 400 таких порушників.
За словами начальника управління зв’язку та інформаційних систем Адміністрації ДПСУ Миколи Лущика, дана система побудована з використанням сучасних програмно-апаратних засобів.
«Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати порушників, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо на цій машині перевищать швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення правил дорожнього руху. Далі, після винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника під час перетину ним кордону», - розповів він.
Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює
- З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
- Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.
- Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.
- За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.
- З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, скоєні іноземними громадянами, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.
- У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в’їзду в нашу країну.
- У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.
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