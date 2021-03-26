Тепер можна перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів наземного транспорту - сумарно половину від загальної місткості.

Відсьогодні, 26 березня 2021 року, громадський транспорт Києва зможе перевозити більше пасажирів.

Таке рішення ухвалила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Києві офіційно дозволили перевозити стоячих пасажирів у транспорті: деякі обмеження залишили

Тепер можна перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів наземного транспорту - сумарно половину від загальної місткості.

Цю ж інформацію підтвердили в КП "Київпастранс".

"Наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт буде перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості", - зазначили в "Київпастранс".

Разом з тим, карантин в транспорті залишається, хоча і стає менш суворим.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину щодо перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Юрій Годован, Олена Коваленко