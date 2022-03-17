Йдеться про паливо стандартів Євро-3 і Євро-4 / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
У зв'язку з вторгненням російських військ на територію України Кабінет Міністрів тимчасово дозволив використовувати в Україні пальне нижчої якості.
Йдеться про паливо стандартів Євро-3 і Євро-4. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.
"Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро-3 і Євро -4, а також спростити проходження митних процедур з постачання нафтопродуктів", — зазначили в Міністерстві.
У відомстві зазначили, що це дозволить залучити додатковий ресурс пального для військових, сільгосптехніки та автотранспортних засобів. Зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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