Рейси вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Угорська бюджетна авіакомпанія "Wizz Air" вирішила надати безкоштовно 100 тис. квитків для українців, які тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні.

Про це повідомляти компанія Wizz Air в Twitter.

"WIZZ прагне допомогти українським біженцям дістатися до місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні",- йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН, "Wizz Air" — угорська бюджетна авіакомпанія, найбільша авіакомпанія в країні. Головний офіс розташовується у Будапешті. Компанія, заснована у вересні 2003, здійснює пасажирські авіаперевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.

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