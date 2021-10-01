Рейс буде запущено з 16 грудня.

Лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсу з Києва до Стокгольма, який виконував з 2010 року, але потім закрив.

Рейс буде запущений з 16 грудня. Про це повідомляє Avianews.com.

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Wizz Air буде літати до Швеції два рази на тиждень щочетверга та щонеділі.

Авіакомпанія вибрала аеропорт Скавста, який є базою для бюджетних авіаперевізників. Wizz Air задекларував, що продаватиме Авіаквитки з Києва в Стокгольм за ціною від 25 євро в одну сторону.

Новий рейс лоукостера відновить пряме авіасполучення між Україною та Швецією. Зараз прямі перельоти між країнами відсутні.

Wizz Air і нові рейси:

У липні 2021 року вперше за 10 років авіакомпанія Wizz Air запустила рейс в "Бориспіль"

10 вересня 2021 року стало відомо про те, що Wizz Air полетить в Угорський Дебрецен.

Автор: Олена Коваленко