Які гібридні автомобілі найчастіше купують в Україні: найпопулярніші моделі

Серед нових гібридних авто лідером ринку залишився компактний кросовер Toyota RAV4.

Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили майже 1,8 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV), що на 5% більше, ніж у минулому році. Відповідні дані наводить асоціація УкрАвтопром.

Серед усіх гібридних авто, які придбали українці у листопаді, 66% становили нові моделі (минулого року цей показник дорівнював 59%). Лідером серед нових гібридів залишився компактний кросовер Toyota RAV4.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібридних авто:

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Toyota RAV4 - 194 авто. Audi Q8 - 82 авто. Toyota Camry - 72 авто.

Серед імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками лідером ринку став седан Ford Fusion US.

ТОП-3 найпопулярніших імпортованих гібридних авто з пробігом:

Ford Fusion US - 47 авто. Toyota Prius - 38 авто. Kia Niro - 36 авто.

Гібридні автомобілі - останні новини

Раніше британське видання Autocar опублікувало список найкращих гібридних авто на його погляд. Спеціалісти радять звернути увагу на такі моделі як Toyota Corolla 2.0 Hybrid, Peugeot 408 Hybrid 136 та Volvo V60 T6 Recharge.

Також експерти назвали найкращі вживані гібридні автомобілі. Список виявився невеликим. До нього увійшли Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid та Ford F-150.

Фахівці назвали переваги кожного з цих авто. Зокрема, кажучи про Kia Niro, вони акцентують увагу на просторому інтер'єрі. У той же час, Honda Accord Hybrid назвали "‎приємним у керуванні"‎.

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