Першими, хто отримає силову установку нового типу, стануть седани BYD.

Китайська компанія BYD представила нову гібридну силову установку, завдяки якій автомобіль зможе проїхати понад 2000 кілометрів без підзарядки та дозаправки. Про це повідомляє Bloomberg.

На практиці це означає, що нові гібридні автомобілі BYD зможуть проїхати від Сінгапуру до Бангкока або від Мюнхена до Мадрида на одному заряді та при повному баку. Ця віха знаменує останнє досягнення BYD у скороченні споживання палива.

Оновлену технологію, що має збільшити перевагу BYD над її конкурентами, представлять у двох седанах, які коштуватимуть менше 100 тис юанів (13 800 доларів). Для порівняння, Toyota Camry Hybrid, яка має запас ходу близько 1100 км, коштує в США понад 28 тис. доларів.

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Нагадаємо, на початку 2022 року BYD припинила виробляти авто, які працюють виключно на викопному паливі. Зараз компанія робить все можливе, щоб наростити експорт гібридів на ринки країн, що розвиваються.

Український авторинок – останні тенденції

Раніше експерти з'ясували, що українці почали частіше обирати гібриди: минулого місяця автопарк нашої країни поповнили майже 1,9 тис гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових автомобілів лідером ринку гібридів є Toyota RAV-4. На другому місці знаходиться Nissan X-Trail, на третьому – Mercedes-Benz GLE.

Також повідомлялось, що у квітні український автопарк поповнився понад 4,2 тис автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що значно більше, ніж роком раніше.

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