Найпопулярнішим електрокаром як серед нових авто, так і вживаних, став NISSAN Leaf.

У вересні в Україні були зареєстровані 145 нових і 748 автомобілів, що були в експлуатації, на акумуляторних джерелах живлення (BEV), таким чином, був встановлений рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця.

Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що попередній рекорд був зафіксований в серпні поточного року, коли українські номери отримали 144 нових BEV.

У порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі виріс в 2,5 рази, а на машини з пробігом - на 18%.

Читайте такожНові правила пасажирських перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх - ЛяшкоНайпопулярнішим електрокаром серед нових авто став NISSAN Leaf - у вересні українську реєстрацію отримали 28 нових машин цієї марки.

Другий результат продемонстрував HYUNDAI Ioniq - 12 реєстрацій. Третім за популярністю став електричний NISSAN Sylphy - 11 реєстрацій.

На четвертому місці відразу два автомобілі: JAC iEVS4 і PORSCHE Taycan, в заліку яких по 10 реєстрацій. Замикають ТОП-5 вересневого ринку нових електромобілів також дві моделі: BMW i3 і MERCEDES-BENZ EQC, в активі кожної по 9 реєстрацій.

Найбільш затребуваним електромобілем з пробігом залишається NISSAN Leaf. У вересні 174 вживаних авто цієї моделі поповнили український автопарк. На другому місці TESLA Model 3 — 95 реєстрацій. Третє місце у RENAULT Zoe - 48 реєстрацій. Четвертим за популярністю став VOLKSWAGEN Е-Golf - 39 шт.

Також до п'ятірки лідерів потрапив CHEVROLET Bolt, за місяць 37 вживаних електромобілів цієї моделі отримали свої перші українські номери.

Всього за 9 місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 6,1 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка вживаної техніки в цій кількості становить 88% проти 92% роком раніше.

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Автор: Катерина Жирій