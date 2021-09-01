Протягом наступних 10 років Xiaomi планує інвестувати у розробку і виробництво електрокарів 10 млрд дол.

Китайська технологічна компанія Xiaomi зареєструвала дочірню компанію з розробки електромобілів Xiaomi EV Company Limited, її стартовий капітал складає 10 млрд юанів (1,55 млрд дол.).

Як повідомляється в блозі компанії, що протягом наступних 10 років Xiaomi планує інвестувати у розробку і виробництво електрокарів 10 млрд дол.

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Наразі ж у новоствореній компанії працюють 300 співробітників.

Реєстрація дочірньої компанії також призвела до росту вартості акцій Xiaomi. Зокрема, за інформацією видання CNBC, на фондовому ринку Гонконгу зростання вартості акцій Xiaomi сьогодні сягнув 1,4%.

Як повідомлялось, в березні компанія Xiaomi повідомила про наміри розвивати бізнес з розробки та виробництва електрокарів.

В серпні компанія придбала компанію Deepmotion Tech, яка займається розробкою технологій автономного водіння авто.

Китайська компанія Xiaomi: що відомо

Xiaomi — китайська компанія, яка заснована у 2010 році. Спеціалізується на виробництві електронної техніки, зокрема смартфонів та інших "розумних пристроїв".

Капіталізація компанії станом на вересень цього року складає 79 млрд дол., що дозволяє їй займати 208 місце в рейтингу найдорожчих компаній світу.

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Автор: Павло Степанець