Цей проєкт дозволить з’єднати Львів із кордоном Польщі.

Європейський Союз ухвалив рішення виділити 76 мільйонів євро грантової допомоги на реалізацію першого етапу будівництва євроколії в Україні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, йдеться про проєкт із прокладання європейської залізничної колії стандарту 1435 мм на ділянці Скнилів – Мостиська ІІ, що відкриє додаткове пряме залізничне сполучення між Україною і Європейським Союзом.

Зазначається, що цей проєкт передбачає створення першої повноцінної ділянки європейської колії від кордону Польщі до Львова. Після завершення робіт українські пасажирські та вантажні поїзди зможуть без пересадок, без зміни візків і без зупинок на кордоні прямувати до Польщі та країн ЄС.

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"Євроколія – це коротший час у дорозі, відсутність необхідності в пересадці пасажирів, нові можливості для транзиту, розвантаження пунктів пропуску. І водночас – це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики. Це надважливо, особливо в умовах великої війни, коли йдеться про здатність країни забезпечувати стабільність, рух, взаємодію з партнерами", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Європейська колія: що відомо

Як писав УНІАН, українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Наразі потяги в Україні рухаються "широкою" колією в 520 міліметрів, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською - у 1435 міліметрів.

Більшість країн світу користуються стандартом в 1435 міліметрів. Зокрема, майже вся Європа, США, Австралія, Близький Схід, декілька країн Африки та Південної Америки й навіть Китай.

У червні стало відомо, що запуск європейської колії сполученням Чоп-Ужгород планується вже у липні. Таким чином з Ужгорода пасажирські поїзди будуть їздити напряму в Будапешт, Кошице, Відень та Братиславу. Також ідуть підготовчі процеси щодо будівництва євроколії у Чернівцях і Львові.

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