Також йдуть підготовчі процеси щодо будівництва євроколії у Чернівцях і Львові.

Запуск європейської колії сполученням Чоп-Ужгород планується вже у липні. Таким чином з Ужгорода пасажирські поїзди будуть їздити напряму в Будапешт, Кошице, Відень та Братиславу. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава в інтервʼю "Укрінформу".

За його словами, так само йдуть підготовчі процеси щодо будівництва євроколії у Чернівцях і Львові. Очікується, що наступним містом, яке отримає залізничне сполучення за євростандартом колії стане Луцьк.

"Це той варіант, який в найближчі 4-5 років може забезпечити якісне сполучення", - зазначив Кава.

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Крім того, що стосується вантажних перевезень, то, за словами Кави, транспортування вантажів широкою колією більш ефективне, ніж транспортування європейською колією, оскільки різниця в Україні не лише у ширині колії, а й у навантаженнях на вісь, по габаритах вагонів, максимальній вазі вантажних поїздів.

Він також відмітив, що повна заміна залізничних колій по всій Україні економічно недоцільна.

"Просто "перешивати" – це дуже дорогі проєкти, і навіть Фінляндія, яка давно є членом Європейського Союзу, не "перешиває" свою колію, яка такого самого стандарту, як в Україні", - додав заступник міністра фінансів.

Євроколія в Україні - що відомо

Українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Зараз українські потяги рухаються "широкою" колією в 1520 міліметрів, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською - у 1435 міліметрів.

Більшість країн світу користуються стандартом в 1435 міліметрів. Зокрема, майже вся Європа, США, Австралія, Близький Схід, декілька країн Африки та Південної Америки й навіть Китай.

Експерти відмічали, що проект з будівництва євроколії від кордону до Львова, разом з будівництвом нової станції у місті, обійдеться приблизно в 200 мільйонів доларів. А євроколія від Києва до Львова обійдеться орієнтовно в 500 мільйонів доларів.

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