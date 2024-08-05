Багато аеропортів вже закупили дорогі сканери, наявність яких раніше була умовою для зняття обмеження.

В Євросоюзі зобов'язали всі аеропорти повернути обмеження на перевезення рідин. З 1 вересня 2024 року пасажири зможуть перевозити в ручній поклажі не більше 100 мл рідини, включаючи аерозольні та гелеві контейнери, повідомляє Schengen.News.

Цю новину прокоментувала у своєму прес-релізі Міжнародна рада аеропортів (ACI) Європи, яка зазначила, що новий захід вплине як на пасажирів, так і на аеропорти. ACI Europe закликала Єврокомісію та держави-члени ЄС розробити дорожню карту з визначеними цілями для цього заходу, який, на їхню думку, є тимчасовим.

Раніше ЄК погодила зняття на обмеження рідин. Після цього низка аеропортів встановили спеціальні сканери C3, які допомагають перевіряти вміст валіз. Наявність таких сканерів дозволяла пасажирам без обмежень перевозити рідини, а також зберігати їх разом з електронними пристроями, такими як ноутбуки.

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ACI очікує, що нове обмеження призведе до значного операційного навантаження і вплине на досвід пасажирів та аеропорти, які впровадили цю технологію. Так, придбання сканерів C3 може коштувати майже у вісім разів дорожче, ніж звичайних машин. Витрати на їх обслуговування також в чотири рази вищі. Аеропорти, які першими впровадили цю нову технологію, зазнають значних операційних і фінансових збитків.

Деякі аеропорти Німеччини, Ірландії, Італії, Литви, Нідерландів, Швеції та Мальти вже встановили сканери C3, а у Великобританії – шість менших аеропортів. Як і в ЄС, британська влада не має конкретної дорожньої карти для впровадження нового правила.

Авіаційні новини

Раніше УНІАН писав, що влада Іспанії планує з 2024 року дозволити пасажирам провозити в ручній поклажі більше 100 мл рідин без будь-яких обмежень через низку аеропортів країни.

Західні санкції вдарили по російському повітряному флоту. Зокрема, Москва втрачає західні авіалайнери. З кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків у парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3%, до 693 повітряних бортів.

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