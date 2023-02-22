Перед цим в аеропортах країни поступово будуть впроваджувати спеціальні 3D X-ray сканери.

Влада Іспанії планує з 2024 року дозволити пасажирам провозити в ручній поклажі більше 100 мл рідин без будь-яких обмежень через низку аеропортів країни.

Згідно із заявою Державної компанії Aena, що відповідає за аеропорти в Іспанії, вже в наступному році обмеження на рідини будуть скасовані в аеропортах Мадрид-Бахарас і Барселона-Ель-Прат, після того як там встановлять спеціальні 3D X-ray сканери, повідомляє SchengenVisaInfo.

Після цього технологію планують впровадити в аеропортах Пальма-де-Майорка, а також Малага-Коста-дель-Соль з 2025 року, а в 2026 році – в Гран-Канарії, Тенеріфе-Сур, Фуертевентурі та інших.

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Відзначається, що серед іншого нові правила дозволять пасажирам провозити пляшки вина або оливкової олії в ручній поклажі.

Також після впровадження нової системи мандрівники зможуть залишати електроніку в своєму багажі, який можна буде взяти в салон літака.

При цьому Aena заявила, що зробить значні інвестиції в систему виявлення вибухових речовин для ручної поклажі (EDSCB), призначену для створення тривимірного зображення вмісту валіз. Новий проект покликаний заощадити час мандрівників без шкоди для безпеки в аеропортах.

Влада Іспанії запровадила чинні правила щодо рідин у ручній поклажі в 2006 році після невдалої терористичної змови на рейсах з Лондона. З тих пір обмеження в 100 мл поширюється не тільки на рідини, але і на гелі, пасти і емульсії.

Пом'якшення правил провезення рідин в ручній поклажі

Нові 3D-сканери і вдосконалена рентгенівська технологія вже пройшли випробування в США і скоро будуть впроваджені в європейських аеропортах.

Уряд Великобританії раніше також оголосив, що в аеропортах країни будуть використовувати нові сканери з червня 2024 року.

Обмеження на 100 мл рідини також застосовувалося в Ірландії, але в минулому році воно було зняте. Зокрема, скасування правил перевезення рідин першими підтвердили в аеропорту Шеннон.

Очікується, що нові зміни, введені в декількох аеропортах, серед іншого, запобігатимуть хаосу, що виникає в аеропортах, особливо в розпал літнього сезону.

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