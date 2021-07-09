Комісія наклала штраф у розмірі 875,189 млн євро.

Єврокомісія оштрафувала корпорації Volkswagen та BMW. Штрафи були виписані в рамках справи про картельну змову щодо німецьких автовиробників.

Volkswagen оштрафований на 502 млн євро, BMW - на 373 млн євро. Про це йдеться повідомленні на сайті Єврокомісії.

Читайте такожУ Шанхаї Volkswagen представивши електромобіль, зібраний для Китаю (фото)Як пише видання, йдеться про домовленості щодо технологій з очищення вихлопів дизельних автомобілів.

Компанії звинуватили в змові в період з 2009 по 2014 рік.

"Комісія наклала штраф у розмірі 875,189 млн євро", - розповіли в Єврокомісії.

Сторони погодилися врегулювати спір.

"Автовиробники Daimler, BMW, Volkswagen, Audi та Porsche володіють технологіями, що дозволяють знизити шкідливі викиди понад те, що потрібно відповідно до стандартів викидів в ЄС. Але вони уникали конкуренції за використання всього потенціалу цієї технології, щоб зменшити викиди", — пояснила віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Volkswagen і шкідливі викиди

31 січня 2020 року компанія Volkswagen придумала, як уникнути штрафів за невиконання вимог щодо зниження рівня шкідливих викидів. Вона продаватиме свої електрокари своїй же компанії з короткострокової оренди автомобілів.

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Автор: Олена Коваленко