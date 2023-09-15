Автомобілі, місткістю менше десяти чоловік, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон Фінляндії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Фінляндія має намір заборонити в'їзд авто з російською реєстрацією, як це раніше зробили країни Балтії.

Про це заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен, зазначивши при цьому, що Фінляндія буде дотримуватися спільної більш жорсткої лінії ЄС щодо агресора, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Автомобілі, місткістю менше десяти чоловік, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила, проте про них поки не повідомляється.

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Коли саме заборона набуде чинності, не уточнюється.

Заборона авто з російськими номерами

5 вересня 2023 року німецька Митниця розпочала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ.В'їзд на таких автомобілях розцінюється як заборонений імпорт.

10 вересня 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ.

12 вересня 2023 року митні органи Литви заявили про те, що будуть вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Таке ж рішення ухвалила Латвія, заявивши при цьому, що якщо автомобіль все ж перетне кордон, його також можуть конфіскувати.

13 вересня 2023 року Естонія приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами.

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