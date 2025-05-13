Ситуація з хаотичним паркуванням електросамокатів і велосипедів створює загрозу – зокрема, для маломобільних людей.

У Києві визначать спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів.

Як повідомила пресслужба Київської міської ради, відбулася робоча зустріч за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту щодо шляхів врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами.

"Місто визначить спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів, щоб припинити хаос на тротуарах. Також створено робочу групу для напрацювання проєкту рішення Київради щодо порядку користування цими транспортними засобами", – зазначила Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська.

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За її словами, ситуація з хаотичним паркуванням електросамокатів і велосипедів на тротуарах та пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.

Вона нагадала, що на національному рівні правила користування електросамокатами досі не врегульовані, проте ще у 2021 році місто підписало з операторами Меморандум про дотримання правил експлуатації.

"На жаль, із початком воєнного стану низка компаній перестали виконувати взяті на себе зобов’язання, з’явились нові оператори, значно зросла кількість самокатів, а культура їх використання відсутня. Ця проблема не локальна, вона стосується всього Києва. І місто має гарантувати не лише мобільність, а й безпеку, передбачуваність і доступність пересування для всіх. Потрібні системні рішення, і ми вже над ними працюємо", – додала Петрівська.

Рух транспорту в Києві - останні новини

У столиці з 21 березня було запущено рух наземного громадського транспорту під час тривог. Дане рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, після консультацій з військовими, правоохоронцями та ДСНС. При цьому водій має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги. Київський метрополітен поки працюватиме в старому режимі.

12 березня мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці буде відкрито рух автотранспорту Південним мостом з лівого на правий берег і дозволено рух під час тривог ще 5 мостами. Таким чином Рада оборони Києва послабила обмеження в місті. Слід зазначити, що 22 червня 2022 року Південний міст закрили для руху приватних автомобілів.

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