Відповідне рішення було ухвалено після міського референдуму щодо заборони електросамокатів, в якому взяли участь понад 100 тисяч парижан.

З 1 вересня Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить використання орендованих електросамокатів.

Як повідомляє EuroWeekly News, близько 15 тис електросамокатів мають зникнути з вулиць міста. Відповідне рішення було ухвалено після міського референдуму щодо заборони електросамокатів, в якому взяли участь понад 100 тисяч парижан.

Близько 90% тих, хто брали участь у референдумі, висловилися за заборону оренди електросамокатів.

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Причиною заборони стали проблеми, пов'язані з розкиданими по місту самокатами, а також занепокоєння щодо безпеку їх користувачів. Заборона стосуватиметься лише сервісів прокату електросамокатів, а не приватних транспортних засобів.

Париж та електросамокати

Електронні самокати, які прямо на вулиці може орендувати будь-хто, з'явилися на вулицях Парижа у 2018 році. Вони спровокували проблеми з безпекою, в тому числі через недбале водіння.

В останні роки електросамокати, що здаються в прокат, викликали критику не тільки в Парижі, а й інших містах Франції та світу.

Влітку 2022 року в Ніцці під колесами електросамоката загинув 5-річний хлопчик з України.

Жителі столиці Франції 2 квітня 2023 року переважною більшістю голосів проголосували за заборону орендованих електросамокатів. Таким чином Париж став єдиною європейською столицею, яка підтримала таку заборону.

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