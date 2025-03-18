Під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху, пасажири можуть залишити салон за бажанням.

У Києві з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.

Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва.

Зазначається, що у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

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"Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога. Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом", - йдеться у повідомленні.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Рух транспорту в Києві під час тривоги - останні новини

12 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці буде відкрито рух автотранспорту Південним мостом з лівого на правий берег і дозволено рух під час тривог ще 5 мостами. Рада оборони Києва послабила обмеження.

Крім того, у Києві 1 грудня 2024 року відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

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