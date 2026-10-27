У Києві обмежать ціни на таксі під час тривог і транспортних колапсів, - Корецький

Уряд передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна на таксі за певних умов.

У Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог і транспортних колапсів. Вартість поїздок на таксі не зможе перевищувати базовий тариф більш ніж на 75%. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці. Наприклад, як це сталося сьогодні після атаки на Південний міст", - зазначив Корецький.

За його словами, меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Відео дня

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн.

Корецький зазначив, що пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі.

"Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям треба дістатися додому", - повідомив Корецький.

Він також підкреслив, що уряд уважно стежитиме за виконанням цих правил.

Як пізніше пояснили у Bolt, під час тривалих повітряних тривог попит на поїздки в середньому по Києву зростає на 30–50%. У районах із високим пасажиропотоком, зокрема біля залізничного вокзалу, великих бізнес-центрів і житлових комплексів, зростання може перевищувати 100%.

Крім того, частина водіїв із міркувань безпеки та через некоректну роботу навігації тимчасово припиняє роботу. Це створює дисбаланс між попитом і кількістю доступних авто, через що може змінюватися кінцева вартість поїздки.

Транспортні проблеми Києва – останні новини

27 жовтня внаслідок перекриття Південного мосту через Дніпро в Києві утворилися величезні затори. Найскладніша ситуація спостерігалася на лівому березі, де затор тягнувся від Харківського масиву. Суттєва затримка руху також спостерігалася на Харківському шосе та Дарницькому мосту.

У зв'язку з ускладненнями руху у столиці злетіли ціни на таксі. Поїздка між берегами Києва сягала до 1000 грн.

Патрульна поліція Києва повідомила, що через перекриття Південного мосту після нічної балістичної атаки на Київ для водіїв організували об’їзні маршрути.

Через зміни в роботі метро у Києві посилили роботу наземного громадського транспорту. У зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

Вас також можуть зацікавити новини: