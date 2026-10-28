У Києві відновили рух метро на лівому березі після удару РФ по Південному мосту, - КМДА

На Південному мосту тривають роботи та обстеження пошкоджених конструкцій.

Після пошкодження Південного мосту внаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня поїзди метро вже курсують на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір", повідомляє пресслужба КМДА.

"Відновили першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку і відновили рух поїздів на лівобережній ділянці метрополітену від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.

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Зазначається, що внаслідок атаки росіян по Південному мосту було зафіксовано пошкодження елементів мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови (основної тримальної конструкція мосту), автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

Там додали, що фахівці "Київавтошляхмосту" уже виконують першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на ділянках, які за висновками Національного інституту розвитку інфраструктури не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом, тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди.

"Профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей", - зазначили в КМДА.

Після обстеження мостової споруди від Національного інституту розвитку інфраструктури ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мостової споруди та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Атака РФ на Південний міст - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 27 жовтня у столиці після ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. У результаті балістичного удару посеред покриття моста утворилася значна пробоїна.

Внаслідок цього рух поїздів було обмежено на червоній і зеленій лініях метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Через перекриття Південного мосту після балістичної атаки на Київ для водіїв організували об’їзні маршрути.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що ударами по мостах Києва, зокрема Південного, ворог намагаэться досягнути економічних, логістичних і психологічних наслідків.

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