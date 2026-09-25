У центрі Києва дрон влучив у багатоповерхівку: загинув підліток, є поранені (відео)

У Києві зранку зафіксовано два влучання російських дронів у багатоквартирні будинки в Печерському і Солом’янському районах.

Російські окупанти з ночі атакують Київ ударними дронами, внаслідок чого фіксуються влучання у житлові будинки. За оновленою інформацією, загинув підліток, є поранені.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram. "У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів", - повідомив Кличко.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram, вже відомо принаймні про одного загиблого внаслідок російської ранкової атаки.

Відео дня

"На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами Кличка, наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня вже є троє постраждалих. "Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий – у тяжкому стані", - заявив Кличко.

Наслідки атаки у Київській області

Крім того, за даними голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Такченка, цієї ночі пошкодження зафіксовані у трьох районах Київської області.

Так, у Броварському районі пошкоджено складське приміщення.

У Бориспільському пошкоджено виробниче приміщення, і в Обухівському - постраждали три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.

"Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють та ліквідовують наслідки атаки", - зазначив Ткаченко.

Що цьому передувало

О 5:24 ранку Кличко повідомив про влучання у Солом’янському районі в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у цьому районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. "Попередньо, є постраждалий", - зазначив Кличко.

Також він додав, що у Подільському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

Як уточнили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Соломʼянському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою - спалахнула відкрита територія. У Подільському районі палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.

Удари росіян по Києву

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія змістила фокус атак на дата-центри київських провайдерів у бажанні залишити українців без зв’язку та інтернету.

23 вересня росіяни також атакували Київ дронами. Тоді було понад 40 поранених, двоє людей загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: