Надалі компанія буде виробляти тільки електрокари.

Британський виробник суперкарів Lotus, що належить китайській компанії Geely, представив останнє бензинове авто.

Надалі компанія вироблятиме тільки електрокари, повідомляє Reuters.

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Зокрема, останньою бензиновою моделлю стало авто Lotus Emira вартістю близько 85 тис.дол.

Найшвидша конфігурація автомобіля потужністю 360 кінських сил може розвивати швидкість близько 290 км/год, а добиратися до "сотні" за 4,5 секунди.

Зазначається, що надалі компанія сконцентрується на виробництві спортивних електрокарів. Зокрема, компанія вже співпрацює з Renault в розвитку бренду спорткарів Alpine.

Lotus Cars Limited: що необхідно знати

Lotus Cars Limited - англійський виробник спортивних і гоночних машин, що базується в Англії. Компанія випускає близько 1,5 тис.спорткарів на рік. Компанія Lotus заснована в 1952 році, а у 2017 році її власником стала китайська компанія Geely.

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Автор: Павло Степанець