Планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані

Мінінфраструктури підготувало проект наказу Про затвердження змін тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%.

Читайте такожВідсьогодні в Україні почнуть щомісяця підіймати вартість квитків на потягиПро це повідомила прес-служба Федерації профспілок України.

"У документі зазначається, що до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах з 4-місцевими купе та м'яких вагонах з 2-місцевими купе (СВ) поїздів внутрішнього сполучення щомісяця, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02", - йдеться у повідомленні.

Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.

"За розрахунками, підвищення тарифів дозволить отримати "Укрзалізниці" у 2021 році додаткові надходження в сумі 557,9 мільйона гривень", - підкреслюють у відомстві.

Згідно з текстом пояснювальної записки до проекту постанови, потреба в індексації тарифів пов'язана з необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" 15 березня запустить модернізований приміський поїзд за маршрутом Святошин - Буча в рамках проекту приміського залізничного руху City Express.

Також в рамках цього проекту запустять модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Святошин - Буча, який курсуватиме в пікові години перевезень вранці та ввечері.

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Автор: УНІАН