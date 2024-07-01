За її словами, це може поглибити розкол всередині партії.

Колишня речниця Білого дому США Джен Псакі вважає, що заміна Джо Байдена як кандидата в президенти на Національному з'їзді Демократичної партії може поглибити розкол всередині партії. Про це вона заявила 30 червня на телеканалі MSNBC, повідомляє "Суспільне"

"Ті з вас, хто сподівається, що Джо Байден піде, щоб можна було провести посередницьку конвенцію, повинні знати, що це теж не зовсім легкий шлях", сказала вона, додавши, що заміна Байдена мала б "сейсмічний вплив" на Демократичну партію.

"Це також означатиме, що уповноважені зробити вибір щодо кандидата будуть кілька тисяч партійників, а не мільйони первинних бюлетенів демократів, які вже віддали свої голоси", - додала вона.

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Дебати Байдена і Трампа

Дебати Джо Байдена і Дональда Трампа відбулися 27 червня. Виступ президента пройшов не найкращим чином, і це призвело до сумнівів серед його соратників, щодо того, чи не варто замінити 81-річного президента на когось молодшого.

Водночас Байден визнав, що не найкращим чином виступив на дебатах із Дональдом Трампом, але не планує виходити з президентських перегонів.

При цьому, як зазначає CNN, нинішній президент США отримав підтримку майже всіх делегатів партії,тому його навряд чи вдасться витіснити з перегонів проти його волі.

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