Нинішній президент США отримав підтримку майже всіх делегатів партії,тому його навряд чи вдасться витіснити з перегонів проти його волі.

Невдалий виступ Джо Байдена на дебатах одразу ж викликав нові запитання від стурбованих демократів про те, чи вийде він з президентських перегонів. Однак це буде непростий процес, оскільки він вже є ймовірним кандидатом від демократів з переважною більшістю виборців на праймеріз (попередні вибори, під час яких обирається один кандидат від партії), пише CNN.

Зазначається, що під час праймеріз Байден зіткнувся з незначною опозицією. А той факт, що він отримав підтримку майже всіх делегатів партії, означає, що його навряд чи вдасться витіснити з перегонів проти його волі.

За словами журналістів, нинішня система праймеріз надає перевагу виборцям, а не партійним мажоритарникам як це було у минулому столітті. Якщо Байден вирішить вийти з перегонів після більшості праймеріз або навіть під час з'їзду, окремим делегатам доведеться обирати кандидата від партії безпосередньо на з'їзді (також можливе віртуальне поіменне голосування).

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Демократична партія встановила крайній термін до 22 червня, щоб штати обрали понад 3900 делегатів, виділених в рамках праймеріз. Майже всі з них наразі прихильні до Байдена. Ці делегати не просто зобов'язалися голосувати за Байдена, вони також схвалені його кампанією. Отже, хоча більшість делегатів з'їзду можуть вирішити обрати нового кандидата, це вимагатиме масового відходу прихильників самого президента. Це також означає, що якщо Байден вибуде з перегонів, то саме його прихильники будуть відповідати за вибір його заміни.

Хто може замінити Байдена

За словами авторів, можна припустити, що віце-президент Камала Гарріс була б головним претендентом на місце у виборчому бюлетені за такого сценарію. Але будуть й інші потенційні кандидати, які раніше стверджували, що можуть провести більш ефективну кампанію проти колишнього президента Дональда Трампа. Існує питання, чи кине хтось Гарріс виклик. Так, рішення про заміну може призвести до розколу і неприємностей. Делегати повинні будуть вирішити, кого обрати, в серії голосувань після несамовитого лобіювання.

З боку демократів є ще одна група, яку слід враховувати – "суперделегати". Це група з близько 700 вищих партійних лідерів та обраних посадових осіб, які автоматично є делегатами з'їзду на підставі своєї посади. За звичайними партійними правилами, вони не можуть голосувати в першому голосуванні, але вони можу приймати участь в наступних голосуваннях.

Якщо кандидат вийшов з перегонів після з'їзду

Для того, щоб кандидат вийшов з перегонів протягом кількох місяців між партійним з'їздом влітку і загальними виборами в листопаді, має статися якась надзвичайна подія. Демократи і республіканці мають дещо різні методи боротьби з такою можливістю. Кінцевим результатом, ймовірно, буде включення кандидата-суперника до загального виборчого бюлетеня, але це не обов'язково гарантується, йдеться у статті.

Вказується, що Національний комітет Демократичної партії має право заповнити вакансію в національному списку після з'їзду згідно з партійними правилами, після того, як голова партії проконсультується з губернаторами-демократами та керівництвом Конгресу.

Якщо вакансія з'являється з боку республіканців, Республіканський національний комітет може або повторно скликати національний з'їзд, або самостійно обрати нового кандидата.

У докладній записці Дослідницької служби Конгресу також зазначається, що якщо чинний президент стає недієздатним після перемоги у партійній номінації, 25-та поправка підніме віце-президента до президентського крісла, але партійні правила визначатимуть, хто стане номінантом від партії. Однак наразі жодна з партій не вимагає, щоб віце-президент був першим номером у списку кандидатів, хоча це було б найбільш вірогідним сценарієм.

Вибори у США

Раніше УНІАН писав, що провальний виступ Джо Байдена в теледебатах із Дональдом Трампом не тільки шокував його політичних соратників усередині США, а й вразив союзників Америки за кордоном.

До того ж президент США Джо Байден і його союзники намагаються переконати спонсорів у тому, що він зможе перемогти Дональда Трампа, оскільки його вкрай невдалий виступ на дебатах призвів до того, що багато його заможних прихильників порушили питання про те, чи повинен президент США відмовитися від своєї заявки на переобрання.

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