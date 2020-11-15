На виборах міського голови Херсона, за попередніми даними, перемогу здобуває Ігор Колихаєв з 67,03% голосів.
Про це йдеться у результатах екзит-полу, проведеного ГО "НТЖ".
Його опонент Володимир Сальдо набирає 32,97%.
Соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО «НТЖ». Похибка 3%.
Загальна кількість опитаних 9782 особи.
Перший тур виборів мера у Херсоні
У першому турі на місцевих виборах Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") набрав 30,75% голосів, а Володимир Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо") - 17,09%.
Читайте такожНизька явка та демонстрація бюлетенів: як проходить другий тур виборів у містах (інфографіка)
Місцеві вибори в Україні: другий тур
- Сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
- У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.
- Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram