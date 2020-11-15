На виборах мера Херсона перемагає Колихаєв- екзит-пол

У першому турі на місцевих виборах Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") набрав 30,75% голосів, а Володимир Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо") - 17,09%.

На виборах міського голови Херсона, за попередніми даними, перемогу здобуває Ігор Колихаєв з 67,03% голосів. Про це йдеться у результатах екзит-полу, проведеного ГО "НТЖ". Його опонент Володимир Сальдо набирає 32,97%. Соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО «НТЖ». Похибка 3%. Загальна кількість опитаних 9782 особи. Перший тур виборів мера у Херсоні У першому турі на місцевих виборах Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") набрав 30,75% голосів, а Володимир Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо") - 17,09%. Читайте такожНизька явка та демонстрація бюлетенів: як проходить другий тур виборів у містах (інфографіка) Місцеві вибори в Україні: другий тур Сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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