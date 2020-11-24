Чинний і обраний мер міста збори депутатів не визнає.

Депутати Львівської міської ради, обрані в ході недавніх виборів, сьогодні збираються на першу сесію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Засідання пройде без нового-старого мера, оскільки результати другого туру, в якому переміг Андрій Садовий, поки офіційно не оголошені.

Читайте такожУ Львові відкрито три кримінальних провадження за порушення виборчого законодавства

Садовий сьогоднішні збори депутатів називає початком узурпації влади його політичними опонентами. Як повідомляється, міський тервиборчком на прохання депутатів таємно вночі ухвалив рішення провести першу сесію вже сьогодні. А це означає, що міська рада почне діяти без мера, а тому зможе самостійно приймати рішення.

За інформацією журналістів, депутати потроху сходяться до сесійної зали, яка вже відкрита. Раніше вона була на ремонті, а тому система для голосування ще не змонтовано. Тому депутати зможуть голосувати хіба що руками.

За інформацією ТСН, новообраного мера Андрія Садового тут не буде.

Вибори у Львові: що відомо

На виборах міського голови Львова, за попередніми даними, перемогу здобуває Андрій Садовий з 62,8% голосів. Про це свідчать дані екзит-полу. На другому місці - представник партії ЄС Олег Синютка з результатом у 37,2%. Другий тур виборів у Львові пройшов минулої неділі.

До Львівської міськради пройшли кандидати від п'яти партій. За результатами волевиявлення, найбільшу кількість голосів виборців отримала партія "Європейська солідарність" - 68 тис. 794, "Самопоміч "отримує 42 тис. 787 голосів, "Голос" - 19 тис. 621, "Варта" - 15 тис. 324, ВО "Свобода" - 15 тис. 097.

Таким чином, у міськраді Львова ЄС матиме 26 депутатських мандатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, і ВО "Свобода" - 6.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован