Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській, Донецькій та Запорізькій областях.

Упродовж доби до поліції надійшла 61 заява та повідомлення про порушення виборчого процесу.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Слідчі розпочали три кримінальні провадження і склали два адміністративні протоколи.

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Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій та Запорізькій (по 5) областях.

Повідомлення стосувалися, зокрема, незаконної агітації (42), підкупу виборців (14), порушення ведення реєстру виборців (4) та шахрайства (1).

«Загалом з початку виборчого процесу надійшло понад 16,7 тисячі заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Розпочато понад 1,1 тисячі кримінальних проваджень та складено понад 2,4 тисячі адміністративних протоколів», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Жирій