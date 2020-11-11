За інформацією ЗМІ, на селищі Котовського в Одесі співробітники СБУ проводять спецоперацію проти схеми підкупу виборців на користь кандидата в мери Миколи Скорика.

Про це повідомляє "Одеський кур'єр".

Журналісти пишуть, що на вулиці Давида Ойстраха (колишня Затонського) співробітники СБУ проводять обшуки та інші слідчі дії в офісі колишнього народного депутата Дмитра Голубова.

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"Одеський кур'єр" нагадав, що раніше Голубов публічно підтримав кандидата в мери Одеси від партії ОПЗЖ Миколи Скорика, що має репутацію проросійського політика.

"Голубова і Скорика підозрюють в організації схеми масового підкупу виборців. В умовах практично дворазового відставання від опонента у першому турі виборів мера це єдина "можливість" для Скорика скоротити розрив", - пишуть ЗМІ.

Про нібито скупку голосів виборців і підкуп членів виборчих комісій Скориком і Голубовим повідомлялося в різних телеграм-каналах ще кілька днів тому.

На сьогодні в Україні організаторам схеми підкупу виборців загрожує термін до семи років перебування за ґратами.

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Автор: УНІАН