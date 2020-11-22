У 11 містах України в неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера.

За попередніми результатами, після другого туру виборів мера Слов'янська (Донецька область) лідирує діючий міський голова Вадим Лях ("Опоблок"), у нього 58,8% голосів.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією R&B Group.

У його опонента Павла Придворова, який представляє ОПЗЖ, 41,2% голосів виборців.

Вибори у Слов'янську: хто лідирував у першому турі

За результатами першого туру місцевих виборів, що пройшли 25 жовтня, у другий тур виборів вийшли Павло Придворов (ОПЗЖ) з 30,86% голосів і Вадим Лях ("Опоблок"), у нього 29,99%.

Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

22 листопада в Україні проходить другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів у 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Олександр Топчій