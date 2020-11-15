На дільницях не зафіксували жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) в скриньку для голосування.

Станом на 12:00 проблеми з організацією виборчого процесу та порушення під час другого туру виборів міських голів виявлені на понад 15% дільниць.

Читайте такожСпостерігачі озвучили перші дані щодо явки у другому турі виборів міських голівПро це йдеться у звіті громадянської мережі ОПОРА станом на 12:00.

"В перші години повторного голосування в семи містах України виборчий процес характеризується низькою активністю виборців, однак відбувається з дотриманням законних процедур та в безконфліктній атмосфері", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОПОРИ не фіксують явних і повторюваних зловживань, що можуть негативно вплинути на результати волевиявлення громадян.

"Дії, які мають ознаки суттєвих процедурних порушень, мали місце на 0,76% виборчих дільниць. В той час як незначні проблеми з організацією виборчого процесу були виявлені на 14,5% дільниць в межах усіх регіонів, де відбувається голосування 15 листопада", - поінформували в організації.

Станом на 12:00 не було зафіксовано жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів (пачками) в скриньку для голосування.

В ОПОРІ наголошують, що це позитивний сигнал на цьому етапі голосування, адже наявність такого серйозного типу порушень пізніше може стати підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, що в умовах низької явки може мати суттєвий вплив на результати виборів.

Найбільш частим процедурним порушенням, за оцінками спостерігачів ОПОРИ, є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування – на 2,29% виборчих дільниць зафіксовані такі факти. Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 1,53% виборчих дільниць.

Крім того, за даними спостерігачів, на 6,11% виборчих дільниць буди поодинокі випадки видачі бюлетенів з порушеннями, зокрема без пред’явлення належних документів (наприклад, на підставі закордонного паспорта).

Місцеві вибори в Україні: другий тур

Сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Антоніна Доломанжи