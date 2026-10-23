Трамп просив Google перейменувати Атлантичний океан на свою честь, але йому відмовили

Він нагадав про свій попередній указ, згідно з яким Мексиканську затоку було перейменовано на "Американську затоку".

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Google відхилила його прохання перейменувати Атлантичний океан - на честь нього самого або на честь Америки. Про це пише The Guardian.

Виступаючи в середу на мітингу в Південній Кароліні, він розповів, що дзвонив генеральному директору Google Сундару Пічаї, щоб дізнатися, чи може компанія "реалізувати" його пропозицію.

"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не збираюся називати жоден інший океан на честь Трампа чи Америки - лише ці два. Ми серйозно розглядали Атлантичний океан, і я зв’язався з Google Maps - вони, до речі, чудово впоралися з озером… Хоча після історії з затокою вони досі не можуть оговтатися. Я сказав: "Сундар, я тут подумав щодо Атлантичного океану"", - поділився Трамп.

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Трамп нагадав про свій попередній указ, згідно з яким Мексиканську затоку було перейменовано на "Американську затоку" (Gulf of America), а також про спробу перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка" (Lake America). Тоді він також підписав указ, що зобов’язує федеральні відомства США використовувати нову назву.

За словами Трампа, Пічаї відхилив цю пропозицію. Американський лідер передав відповідь голови Google так:

"Ні, ні, ні. Цього разу я цього робити не буду… Океани - це інша справа, сер. Вони омивають… безліч країн. Будь ласка, не просіть нас про це".

"Тож, мабуть, я відмовлюся. Чи варто наполягати?" - запитав Трамп, додавши: "Гадаю, нехай залишається Атлантичний океан".

Перейменування географічних об’єктів Трампом

До цього Google вже виконувала вимоги Трампа щодо перейменування географічних об’єктів, що викликало суспільну критику, зокрема з боку Мексики та Канади. На картах Google Maps для користувачів із США ці об’єкти тепер позначені як "Американська затока" та "озеро Америка", а в результатах пошуку нові назви відображаються поруч із оригінальними (у дужках). При цьому користувачі в Мексиці та Канаді, як і раніше, бачать початкові назви.

Також Трамп пропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

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