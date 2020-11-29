Станом на 12:00 явка виборців становила 6,5%.

Явка на повторному голосуванні на виборах Чернівецького міського голови станом на 16:00 склала 17,54%.

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Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)", - йдеться в повідомленні.

Другий тур виборів мера Чернівців: що відомо

Сьогодні, 29 листопада, проходить повторне голосування на виборах міського голови Чернівців.

У другому турі за крісло мера змагаються кандидати Роман Клічук ("Єдина альтернатива") та Віталій Михайлішин ("Команда Михайлішина").

Явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 становила 6,5% (похибка – 0,75%).

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Автор: Юлія Петриченко