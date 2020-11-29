Соціологи назвали явку в Чернівцях станом на 16:00 / фото REUTERS
Явка на повторному голосуванні на виборах Чернівецького міського голови станом на 16:00 склала 17,54%.
Читайте такожУ Рівному оголосили результати виборів мерів
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
"Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)", - йдеться в повідомленні.
Другий тур виборів мера Чернівців: що відомо
- Сьогодні, 29 листопада, проходить повторне голосування на виборах міського голови Чернівців.
- У другому турі за крісло мера змагаються кандидати Роман Клічук ("Єдина альтернатива") та Віталій Михайлішин ("Команда Михайлішина").
- Явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 становила 6,5% (похибка – 0,75%).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram