Представник партії ОПЗЖ Олександр Свідло хоче домогтися визнання виборів у Бердянську недійсними. Він подав позов спочатку до Запорізького окружного адміністративного суду, а після відмови у задоволенні адмінпозову – до Третього апеляційного адміністративного суду (у м. Дніпрі).

Про це заявив переможець виборів на посаду міського голови Бердянська Валерій Баранов, який балотувався від партії «За майбутнє».

Читайте такожЦВК назвала переможців виборів мерів в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську

«Вибори пройшли, виборці сказали свою позицію, територіальна виборча комісія провела усі процедури і тут наші «друзі» кажуть: бюлетень не такий, шрифт дрібний чи ще щось. При тому, що їхні представники працювали у комісіях. І пішли з цим до Запорізького адмінсуду. Суд розглядав 12 годин і відхилив цю «дурню». Але є Третій апеляційний адмінсуд, відомий своїм упередженим ставленням через неоднозначні і несрпаведливі рішення щодо партії «За майбутнє». І ось завтра має бути засідання, де будуть вирішувати – Земля кругла чи квадратна», − коментує Валерій Баранов.

Нагадаємо, що Валерій Баранов здобув перемогу в другому турі виборів міського голови Бердянська Запорізької області. Він випередив свого опонента від «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Свідло. Валерій Баранов набрав 51,42% голосів, а Олександр Свідло – 48,56%.

Валерій Баранов тричі обирався міським головою Бердянська протягом 1998 - 2006 рр.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН