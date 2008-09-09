Угода між ЄС та Україною буде угодою про асоціацію

Париж. 9 вересня. УНІАН. Україна та Європейський Союз домовились, що нова посилена угода буде мати назву “Угода про асоціацію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив сьогодні у Парижі на спільній прес-конференції з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ і головою Єврокомісії Жозеф Мануелем БАРОЗУ за підсумками 12-го саміту Україна-ЄС.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що подібні угоди підписували з Євросоюзом інші країни Центральносхідної Європи, які згодом стали повноправними членами ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, “нас тішить така амбіція і динаміка спільної роботи”.

Президент України також повідомив, що нова посилена угода матиме 4 розділи. За його словами, політико-безпековий розділ цієї угоди уже «практично пройдений». Також, сказав він, відпрацьовуються юридичні аспекти і ті, що стосуються візової політики.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що велику увагу в угоді буде приділено галузевій співпраці.

За його словами, також особливу увагу приділено створенню зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. «Ми знаходимось в оптимістичному ключі», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що у 2009 році “ми станемо свідками підписання цього нового документу”.

Водночас, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив, що Європейський Союз вважає, що Угода про асоціацію з Україною «не закриває жодного шляху (до ЄС), так само як і не відкриває жодного шляху».

Відповідаючи на запитання журналістів, Н.САРКОЗІ зазначив, що Євросоюз таким рішенням хотів ще раз підкреслити спільність цінностей з Україною, спільність історії.

За словами Президента Франції, що головує у Євросоюзі, ЄС “не дав мені права приймати інших рішень чи проголошувати інших заяв”.

Він також повідомив, що ЄС готовий розпочати діалог з Україною щодо умов запровадження безвізового режиму. Переговори можуть розпочатися ще цього року, однак спочатку лише на експертному рівні.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО уточнив, що сьогодні було досягнуто домовленості щодо започаткування діалогу, який у кінцевому результаті дозволить скасувати візовий режим з країнами ЄС для громадян України.