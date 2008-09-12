Країни ЄС активізують контакти з Білоруссю

Київ. 12 вересня. УНІАН. Сьогодні Білорусь з першим робочим візитом за останні кілька років відвідає міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

У рамках візиту запланована його зустріч з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм МАРТИНОВИМ.

Під час зустрічі сторони обговорять комплекс питань двосторонньої співпраці, що представляють взаємний інтерес.

Напередодні, 11 вересня, міністр закордонних справ Білорусі провів у Тракаї (Литва) неформальну зустріч зі своїм литовським колегою Пятрасом ВАЙТЕКУНАСОМ. Під час цієї зустрічі, як повідомили в прес-службі МЗС Білорусі, сторони обговорили широкий спектр питань розвитку двосторонньої співпраці, а також взаємодії по лінії Білорусь – ЄС.