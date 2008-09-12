Єхануров вірить, що прихильників НАТО в Україні побільшало

Копенгаген. 12 вересня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що в Україні збільшилася кількість прихильників НАТО після подій на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні, після переговорів зі своїм данським колегою Сьореном ГАДЕ, що відбулися в рамках візиту української військової делегації в Данію.

Відповідаючи на запитання данського журналіста, чи прискорили події на Кавказі можливий вступ України до НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що сьогодні в Україні громадська думка щодо вступу держави в Альянс значно покращилася.

«Події навколо грузино-російського конфлікту значно вплинули на ставлення українців до необхідності приєднання держави до НАТО», - сказав міністр оборони.

У зв’язку з цим він також висловив упевненість, що за декілька місяців – до грудня 2008 року – тенденція підтримки населенням України євроатлантичних прагнень держави стане ще більш позитивною.

«Представники української еліти вже давно зрозуміли про необхідність приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Зараз необхідно, щоб таке ж ставлення відбулося й серед більшості населення країни», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.