В Аннесі розпочнеться пленарне засідання неформальних зборів Ради міністрів з питань сільського господарства ЄС

Міністри обговорять проблеми боротьби з епідемічними захворбваннями тварин, а також перспективи розвитку Спільної сільськогосподарської політики. В ході триденного неформального засідання, яке розпочинається 21 вересня, мінітри також відвідають ряд ферм регіону "Верхня Савойя" та регіональний природний парк "Массів де Бож"

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