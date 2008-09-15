Огризко запевнив ЄС, що в Україні сила не застосовуватиметься

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО запевнив колег з країн Скандинавії, Балтії та Польщі у неможливості силового сценарію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам пізно ввечері 14 вересня.

“Я наголосив на тому, і це їх цікавило, бо були деякі повідомлення, що мовляв, готується якійсь сценарій, я наголосив на словах Президента про те, що сценарій може бути один – демократичний розвиток країни, і використання лише демократичних механізмі розв’язання всіх проблем”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що в ході зустрічі з міністрами закордонних справ країн Скандинавії, Балтії та Польщі, що входять до групи NB6, він ознайомив колег з внутрішньою ситуацією в Україні, розповів про правові засади, що виникають у випадку оголошення про розпад коаліції в парламенті.

Крім того, зазначив, український міністр, сторони обговорили ситуацію в Грузії та напрямки подальшої співпраці в окремих областях, таких як отримання Україною безвізового режиму, розвиток енергетичних проектів тощо.

Як повідомляв УНІАН, це вже друга зустріч міністра закордонних справ України з колегами з групи NB6. Перша відбулася в Брюсселі на початку лютого цього року.

До групи NB6 входять Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія та Польща.