Данський політик закликає ЄС не зраджувати Україну

Київ. 17 вересня. УНІАН. Колишній міністр закордонних справ Данії Уффе ЕЛЛЕМАНН-ЙЄНСЕН закликає Європейський Союз “не зраджувати Україну”.

Про це йдеться у переданому УНІАН Посольством України в Королівстві Данія коментарі цього впливового данського політика виданню Berlingske Tidente стосовно євроінтеграційних перспектив України.

Аналізуючи результати нещодавнього саміту Україна-ЄС, У.ЕЛЛЕМАНН-ЙЄНСЕН наголосив: “Євросоюз прогавив нагальну можливість надати Україні конкретну обіцянку, яка необхідна прозахідним лідерам країни. Потрібно було сказати: ми сприймаємо Україну як країну-кандидата, яка може увійти до ЄС, як тільки будуть виконані необхідні критерії. Але цього не було сказано. Президент України Віктор ЮЩЕНКО отримав чергову “євровідмовку про європейську перспективу””.

У зв’язку з цим, У.ЕЛЛЕМАНН-ЙЄНСЕН також зауважив, що “немає нічого дивного в тому, що країни, які вже є членами ЄС та НАТО – особливо країни Балтії – дивляться із тривогою на скептицизм старих та великих націй ЄС щодо приєднання України та Грузії та їхнього прагнення у нашій підтримці”.

При цьому данський політик навів кілька аргументів, через які, на його думку, Європейській Союз повинен був дати конкретну обіцянку Україні. “По-перше, тому що країна підпадає під ризик стати наступною жертвою російської агресії, яку остання продемонструвала в Грузії. В Україні спостерігається внутрішнє напруження, а Москва вже декілька разів намагалася втрутитися у внутрішні справи країни. Півострів Крим є найболючішою точкою через більшість російськомовного населення та перебування на його території бази Чорноморського флоту Росії. ЧФ орендує територію в Севастополі. Ця угода закінчується через декілька років та не має жодної гарантії, що цю територію росіяни не сприймають як власну.

Тиск з російської сторони також сприяв серйозному внутрішньому розладу в Україні. Особливо це помітно у відносинах між прем’єр-міністром ТИМОШЕНКО та Президентом ЮЩЕНКОМ”.

Підсумовуючи свої доводи щодо несправедливої позиції Старої Європи відносно України, У.ЕЛЛЕМАНН-ЙЄНСЕН закликав Європейське співтовариство “не зраджувати Україну!” та дієвіше і конкретніше підтримати її європейський і євроатлантичний курс.

Довідка УНІАН. Уффе ЕЛЛЕМАНН-ЙЄНСЕН був міністром закордонних справ Данії у 1982-1993 роках і членом парламенту в 1977-2001 роках. Очолював Данську ліберальну партію (Venstre) у 1984-1998 роках і обіймав посаду президента Європейської ліберальної партії (ELDR) у 1995-2000 роках.