ЄК оскаржить виключні права Португалії на управління EDP в суді

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія оскаржить в Європейському суді рішення Португалії про виключні права щодо енергетичної компанії Energias de Portugal (EDP).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення Єврокомісія схвалила 18 вересня.

Єврокомісія, зокрема, оскаржуватиме збереженням Португалії прав за державою на накладання вето у випадку прийняття рішень щодо змін до статуту компанії, зокрема, щодо статутного капіталу, або підписання угод з третіми сторонами на умовах субординації чи паритетної участі, або на ліквідацію преференційних прав акціонерів в питаннях, що стосуються збільшення капіталу. Крім того, Єврокомісія оскаржуватиме закріплене Португалією право на призначення директора.

Єврокомісія вважає, що ці спеціальні права держави не відповідають положенням законодавства ЄС про вільний рух капіталів та про право компаній (статті 56 та 43 Угоди ЄС відповідно).

Єврокомісія запропонувала Португалії скасувати спеціальні права держави в EDP у червні 2007 року, однак Португалія відмовилася це зробити, мотивуючи це економічними інтересами послуг, що їх надає EDP та необхідністю забезпечити безпеку постачання енергоресурсів.

Однак, Єврокомісія вирішила, що існуючи обмеження не відповідають критеріям необхідності, адекватності та пропорційності, щоб могли виправдати таке обмеження вільного руху капіталів.

EDP – найбільша енергетична компанія Португалії, що займається виробництвом, постачанням та продажем електроенергії та постачаннями газу на ринки Португалії та Іспанії.

В першому півріччі 2008 року чистий прибуток компанії становив 703 млн. євро.