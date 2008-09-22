Україна та Британія розвиватимуть авіасполучення

Київ. 22 вересня. УНІАН. Авіаційні адміністрації України і Великої Британії ухвалили рішення про подальший розвиток повітряного сполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, 10-11 вересня 2008 року в Лондоні (Велика Британія) відбулися ряд консультацій між авіаційними адміністраціями України і Великої Британії. Українську делегацію очолював заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

Під час консультацій сторони домовились, що, враховуючи зростаючий попит на перевезення між Києвом і Лондоном, з початку літнього періоду 2009 року авіакомпанії обох країн зможуть здійснювати до 12 рейсів на тиждень на цьому маршруті. Також авіакомпанії сторін матимуть право на сім рейсів на тиждень з Києва до Великої Британії (окрім Лондона), а також з Лондона до України (окрім Києва).

З метою розвитку регіональних перевезень авіакомпанії зможуть здійснювати до семи рейсів на тиждень між містами України (окрім Києва) і містами Великої Британії (окрім Лондона).

Крім того, були обговорені питання про надання Україні технічної допомоги з боку авіаційної адміністрації Великої Британії в питаннях приведення національного законодавства відповідно до «acquis communautaire» (сукупність правових норм, розроблених Європейським Союзом).

Додатковими темами консультацій стали питання управління повітряним рухом, авіаційної безпеки, оцінки фінансової можливості і ліцензування авіакомпаній, економічного регулювання діяльності аеропортів, координації слотів в аеропортах, порядку видачі дозволів на виконання регулярних перевезень, суспільно-важливих авіаційних перевезень, захисту прав споживачів, нагляду за забезпеченням безпеки польотів тощо.

Для реалізації досягнутих домовленостей ухвалено рішення, що Державіаадміністрація передасть конкретні пропозиції з відзначених питань для можливості їх якнайшвидшої реалізації. За результатами консультацій голови делегацій підписали Меморандум про взаєморозуміння.