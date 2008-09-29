У Тбілісі відбудеться прес-конференція Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єра Солани та Президента Грузії Михайла Саакашвілі

Прес-конференція відбудеться за підсумками візиту Х.СОЛАНА до Грузії, в ході якого він зустрінеться з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, міністром закордонних справ Ека ТКЕШЕЛАШВІЛІ, міністром внутрішніх справ Іваном МІРАБІШВІЛІ, секретарем Національної Ради безпеки Олександром ЛОМАЯ. Крім того Х.СОЛАНА зустрінеться з головою місії ЄС Хансйоргом ХАБЕРОМ та відвідає офіс місії в Горі.