Грузія хоче забезпечити невизнання Осетії і Абхазії

12:51, 01 жовтня 2008
Новини ЄС
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Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Грузія хоче забезпечити міжнародне невизнання Абхазії та Осетії.

Про це заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в інтерв’ю британській “The Financial Times”.

При цьому, за словами грузинського Президента, Грузія добиватиметься висновків Міжнародного суду ООН та Суду з прав людини.

“В короткотерміновій перспективі ми хочемо показати, що Грузія вистояла і може досягни серйозної дипломатичної та юридичної підтримки нашої позиції”, - зазначив М.СААКАШВІЛІ.

Він також заявив, що хоче побудувати Грузію на основі вільного ринку, демократичних та ненаціоналістичних цінностей з тим, щоб стати своєрідним Гонконгом чи Сінгапуром на Кавказі.

Відповідаючи на запитання, чи спровокував він російську окупацію частини території тим, що відкрив вогонь в Південній Осетії, М.СААКАШВІЛІ зазначив, що в іншому випадку Грузія “мала б втратити територію без жодного пострілу”.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня Росія заявила про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Крім Росії незалежність цих двох територій визнали ще Нікарагуа.

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