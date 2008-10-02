Депутати від РФ кажуть, що Саакашвілі схожий на Сталіна

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Російські депутати в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) порівнюють Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ з Іосіфом Сталіним.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні під час дебатів в ПАРЄ на тему російсько-грузинського конфлікту.

“Один грузин, якій правив Радянським Союзом 30 років, казав “немає людини, немає проблеми”. Інший грузин пішов далі. Військову операцію проти Південної Осетії М.СААКАШВІЛІ назвав “чисте поле” – немає народу, немає проблем”, - заявив депутат російської Держдуми Валерій ФЕДОРОВ.

Він висловив переконання в тому, що Грузія 7 серпня розпочала війну проти власного народу.

“Він скоїв злочин – за це треба відповідати по повній програмі”, - сказав депутат.

“Один грузинський керівник в історії сказав, що “мітлою вимітається сміття” про Абхазію та Осетію, а інший – назвав операцію “чисте поле”, - підтримав його депутат Віктор ПЛЕСКАЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалася остання в цьому році сесія ПАРЄ, головним питанням якої є питання російсько-грузинської війни. Сьогодні ввечері ПАРЄ планує схвалити резолюцію з цього питання.