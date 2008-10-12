Лідери країн зони євро пообіцяли підтримку банкам

Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Лідери країн зони євро домовилися до 2009 року надати гарантії банкам щодо отримання державних кредитів.

Як повідомляє агентство Bloomberg, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на надзвичайному самміті голів держав та урядів країн зони євро в Парижі.

“Ми потребуємо конкретних заходів, ми потребуємо єдності, того, що ми досягли сьогодні”, - заявив по завершенню самміту Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

“Жодна з наших країн, якщо діятиме самостійно, не зможе зупинити кризу”, - додав він.

Серед ключових заходів, погоджених сьогодні – надання гарантій на покриття боргів банків до кінця 2009 року, дозвіл підтримувати банки шляхом придбання акцій, а також зобов’язання рекапіталізувати “системні” критичні банки, що потерпатимуть від кризи.

Президент Франції також зазначив, що в понеділок, 13 жовтня, Франція, Німеччина, Італія та інші країни оголосять перелік національних заходів.

В рішенні самміту не зазначається, яку суму уряди готові витратити, або скільки акцій банків готові викупити.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парижі відбувся самміт лідерів країн-членів зони євро. Головна мета самміту – виробити спільні кроки для реагування на поточну фінансову кризу, що охопила світ.

До зони євро з 1 січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.